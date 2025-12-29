Alex Telles em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Alex Telles se vê longe de ser ídolo do Botafogo: 'Estamos falando de Garrincha e Nilton Santos'
Jogador, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano que vem
Alex Telles se vê longe de ser ídolo do Botafogo: 'Estamos falando de Garrincha e Nilton Santos'
Jogador, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano que vem
Botafogo entra na briga com o Fluminense por Hulk
Atacante, de 39 anos, tem contrato com o Atlético-MG
Botafogo conta com Vitinho, mas define valor para negociá-lo
Lateral é titular absoluto do Glorioso e desperta interesse de clubes europeus e brasileiros
Marlon Freitas resolve pendência que travava venda do Botafogo ao Palmeiras
Volante está por detalhes para se despedir oficialmente do Glorioso após três temporadas
Grafite analisa saída de Marlon Freitas do Botafogo e afirma: ‘Newton pode ser uma reposição à altura’
Volante está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras
Guardiola elogia atacante brasileiro Igor Jesus: 'Ganha todas as bolas'
Ex-Botafogo se destaca pelo Forest
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.