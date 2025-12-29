Alex Telles em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Botafogo, Alex Telles, de 33 anos, chegou ao clube carioca em 2024 e rapidamente conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores. Apesar de ter feito história no Alvinegro, o jogador rechaçou a ideia de ter se tornado ídolo.
"Eu acho que ídolo é uma palavra muito forte. A gente está falando de Nilton Santos, de Garrincha, de Zagallo. De jogadores que passaram e fizeram uma história assim inigualável, na minha visão. Eu acredito que estão em outra prateleira", disse em entrevista ao "SporTV News".
Depois de uma temporada quase perfeita, Alex Telles viveu neste ano um ano de altos e baixos no Botafogo. O lateral, no entanto, está focado em viver uma nova temporada de glórias em 2026.
"Ganhar é muito bom, ganhar é bom demais. Quem ganhou sabe o quanto é importante para a carreira do atleta, com o clube. Mas com o tempo tu vai aprendendo também que o ano seguinte ter uma conquista importante é mais difícil ainda. Eu tenho certeza que em 2026 tem muita coisa boa pela frente", concluiu.