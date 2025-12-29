Hulk tem futuro indefinido - Divulgação/ Atlético-MG

Publicado 29/12/2025 17:40

Rio - O Botafogo entrou na briga pelo atacante Hulk, de 39 anos. O clube carioca já tinha feito contatos com o staff do veterano desde o começo do mês. Ele tem contrato com o Atlético-MG até o fim do ano que vem. As informações são do portal "LANCENET".

O Fluminense foi o primeiro clube a demonstrar interesse por Hulk. Inicialmente, o Atlético-MG deixou claro que não tem o desejo de negociar o veterano com nenhuma equipe do futebol brasileiro.

A situação de Hulk segue indefinida, apesar dele ser ídolo no Atlético-MG. A temporada de 2025 no clube de Belo Horizonte foi conturbada, principalmente com o vice-campeonato da Sul-Americana para o Lanús.

Hulk está no Galo desde 2021. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 63 jogos, anotou 21 gols e deu nove assistências. Sua melhor temporada pelo clube mineiro foi em 2021, quando ele conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil.