Benjamín Garré, meia-atacante do VascoMatheus Lima/Vasco
Sem espaço com Fernando Diniz, argentino deve ser negociado pelo Vasco em 2026
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2027
Vasco anuncia renovação de Puma Rodríguez até o fim de 2027
Lateral-direito terminou a temporada como titular, mas jogando na esquerda
Ex-Portugal vê Nuno Moreira no caminho de convocação pelo que fez no Vasco
Atacante português disputou a primeira temporada no futebol brasileiro
Vasco está perto de acerto com jogador colombiano do Monterrey
Diretoria vascaína avança na negociação por empréstimo de um ano de meio-campista
Bayern entra na briga por Rayan, e Vasco deverá receber proposta
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2028
