Benjamín Garré, meia-atacante do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Benjamín Garré, meia-atacante do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 29/12/2025 22:50

Rio - O meia-atacante Benjamín Garré, de 25 anos, não deve seguir no Vasco na próxima temporada. De acordo com informações do portal "GE", o Cruz-Maltino tem o interesse de negociar o jogador, que perdeu espaço com Fernando Diniz.

No começo do ano, o clube carioca desembolsou algo em torno de R$ 15 milhões para tirar Garré do Krylya Sovetov, da Rússia. Com Carille, o argentino teve um pouco mais de oportunidades, mas perdeu espaço com o atual técnico.

A provável saída de Benjamín Garré poderá servir para aliviar a folha salarial e abrir espaço no elenco para novas contratações, enquanto o Vasco mira reforçar o setor ofensivo para a sequência da temporada.

No total, o argentino entrou em campo em 21 jogos e deu uma assistência. O seu contrato com o clube carioca se encerra em dezembro de 2027.