Puma Rodríguez está no Vasco desde 2023Matheus Lima/ Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Vasco e Puma Rodríguez finalmente oficializaram a renovação de contrato. O clube fez o anúncio nesta segunda-feira (29), após as duas partes terem entrado em acordo pouco antes da final da Copa do Brasil.
O lateral-direito uruguaio assinou por mais duas temporadas, até o fim de 2027. Entretanto, há no contrato a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, como confirmou o Cruz-Maltino.
Leia mais: Ex-Portugal vê Nuno Moreira no caminho de convocação pelo que fez no Vasco
Puma voltou a ganhar espaço no Vasco na reta final de temporada, quando passou a ser titular na lateral esquerda. Ele assumiu a vaga com a grave lesão de Lucas Piton, no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.
O Cruz-Maltino desejava manter o uruguaio pela versatilidade. A permanência foi um pedido de Fernando Diniz, que enxerga o jogador como peça importante para o elenco.
Leia mais: Bayern entra na briga por Rayan, e Vasco deverá receber proposta
Puma está no Vasco desde 2023, após ser contratado junto ao Nacional, do Uruguai. Ele disputou 43 partidas em 2025, com dois gols e três assistências.
fotogaleria
Puma Rodríguez está no Vasco desde 2023
Puma Rodríguez
Puma Rodríguez chegou ao Vasco em 2023