Puma Rodríguez está no Vasco desde 2023Matheus Lima/ Vasco

Publicado 29/12/2025 12:14

as duas partes terem entrado em acordo pouco antes da final da Copa do Brasil.

Vasco e Puma Rodríguez finalmente oficializaram a renovação de contrato. O clube fez o anúncio nesta segunda-feira (29), após

O lateral-direito uruguaio assinou por mais duas temporadas, até o fim de 2027. Entretanto, há no contrato a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, como confirmou o Cruz-Maltino.



Puma voltou a ganhar espaço no Vasco na reta final de temporada, quando passou a ser titular na lateral esquerda. Ele assumiu a vaga com a grave lesão de Lucas Piton, no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O Cruz-Maltino desejava manter o uruguaio pela versatilidade. A permanência foi um pedido de Fernando Diniz, que enxerga o jogador como peça importante para o elenco.

Puma está no Vasco desde 2023, após ser contratado junto ao Nacional, do Uruguai. Ele disputou 43 partidas em 2025, com dois gols e três assistências.