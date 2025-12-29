Kaio Jorge em jogo do Cruzeiro - Divulgação / Cruzeiro

Kaio Jorge em jogo do CruzeiroDivulgação / Cruzeiro

Publicado 29/12/2025 20:50

Rio - Artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge, de 23 anos, está em alta. Além do Flamengo, o Cruzeiro poderá receber em breve uma proposta de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 196 milhões) pelo centroavante. As informações são do jornalista turco Ekrem Konur.

O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) pelo atacante e depois 22 milhões de euors (R$ 143 milhões) mais Everton Cebolinha. O Cruzeiro recusou e afirmou que só vende Kaio Jorge por algo em torno de 50 milhões de euros (R$ 325 milhões).

Em junho de 2024, o Cruzeiro desembolsou 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 40 milhões na época) para adquirir Kaio Jorge em definitivo junto à Juventus. Ele tem contrato até junho de 2029.

Na última temporada, defendendo o Cruzeiro, Kaio Jorge, de 23 anos, entrou em campo em 46 partidas e anotou 26 gols pelo clube mineiro. Ele foi o artilheiro do Brasileiro com 21 gols.