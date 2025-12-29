Boxeador Anthony Joshua lutou em 19 de dezembro e estava na Nigéria quando sofreu o acidenteAFP
Boxeador campeão mundial se envolve em acidente com morte de duas pessoas
Anthony Joshua ficou ferido após o carro onde estava bater em um caminhão
Flamengo comete gafe e posta foto de jogador do Atlético de Madrid
Perfil oficial do Rubro-Negro apagou pouco depois a postagem que viralizou entre torcedores
Ex-Portugal vê Nuno Moreira no caminho de convocação pelo que fez no Vasco
Atacante português disputou a primeira temporada no futebol brasileiro
Flamengo aguarda chegada de Vitão ao Rio para assinar contrato
Rubro-Negro resolveu última questão para contratar o zagueiro do Internacional
Cristiano Ronaldo vai a premiação com relógio de R$ 4,2 milhões
Modelo de luxo usado pelo craque português em cerimônia do Globe Soccer Awards chama atenção
Torcedores do Flamengo vão à loucura com renovação de Filipe Luís; veja memes
Técnico chegou a acordo com o Rubro-Negro após longa novela de meses
