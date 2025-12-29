Sérgio Ramos em campo pelo Monterrey - Divulgação / Monterrey

Sérgio Ramos em campo pelo MonterreyDivulgação / Monterrey

Publicado 29/12/2025 22:20

Rio - O zagueiro Sergio Ramos, de 39 anos, que deixou o Monterrey, do México, recentemente, pode voltar ao futebol europeu. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o Milan e o Manchester United tem interesse na contratação do espanhol.

A publicação destaca=ou que Sergio Ramos deseja "novos rumos" em sua carreira e a busca do "mercado europeu" por jogador experientes, citando como exemplo a transferência de Thiago Silva, que deixou o Fluminense, e acertou com o Porto, de Portugal, aos 41 anos.

Além dos dois clubes europeus, o defensor também está na mira do Inter Miami, dos Estados Unidos. A possibilidade de Sergio Ramos atuar no futebol da Arábia Saudita também foi ventilada pelo diário.

No total, o espanhol entrou em campo em 34 jogos e anotou oito gols com a camisa do Monterrey. A última vez que Sergio Ramos entrou em campo foi no último dia 6 na derrota da sua equipe para o Toluca por 3 a 2.