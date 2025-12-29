Sérgio Ramos em campo pelo MonterreyDivulgação / Monterrey
Nada de Brasil! Manchester United e Milan têm interesse em Sérgio Ramos
Zagueiro, de 39 anos, deixou o Monterrey, do México,
Alex Telles se vê longe de ser ídolo do Botafogo: 'Estamos falando de Garrincha e Nilton Santos'
Jogador, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano que vem
Sem avanços com o Santos, Gabigol recebe sondagens de equipes do exterior
Atacante, de 29 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028
Clube inglês pode disputar com o Flamengo a contratação de artilheiro do Brasileiro
Atacante, de 23 anos, tem contrato até junho de 2029
Fluminense anuncia a contratação de Jemmes, ex-zagueiro do Mirassol
Defensor assinou contrato até o fim de 2030
Flamengo tem ex-atacante do Fluminense como 'Plano B' para argentino
Jogador, de 19 anos, atua no futebol ucraniano
