Jogadores do Vasco reunidos no gramadoMatheus Lima/Vasco

Publicado 31/12/2025 12:57

Rio - A temporada de 2025 trouxe uma mistura de emoções para o torcedor cruz-maltino. Afinal, o Vasco sonhou com Libertadores, mas também precisou se preocupar com um possível rebaixamento durante o Brasileirão. O time ainda passou perto de uma conquista, com a Copa do Brasil. No meio de tudo isso, o Gigante da Colina teve a evolução de Rayan como uma das principais notícias do ano.

O Vasco iniciou o ano sob o comando de Fábio Carille, que durou pouco tempo no cargo. No dia 27 de abril, após a derrota para o Cruzeiro, pela sexta rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino anunciou do treinador.

Felipe, dirigente do clube, assumiu como técnico interino e comandou a equipe em quatro partidas. Neste período, porém, deu dois vexames. O primeiro foi a derrota fora de casa para o Puerto Cabello, da Venezuela, por 4 a 1, pela Sul-Americana. Dias depois, enfrentou o Vitória em Salvador pelo Brasileirão, Mesmo com um jogador a mais, levou a virada e perdeu por 2 a 1.



Eliminação na Sul-Americana



Em 9 de maio, o Vasco anunciou a contratação do técnico Fernando Diniz. Com pouco tempo de trabalho, ele estreou logo no dia 13, na derrota por 1 a 0 para o Lanús, pela Sul-Americana.

O Gigante da Colina fecharia a fase de grupos com vitória por 3 a 0 sobre o Melgar. No entanto, ficou com o segundo lugar e precisou jogar o playoff da Sul-Americana.

Nesta fase, teve pela frente o Independiente del Valle. Os equatorianos aplicaram um sonoro 4 a 0 na ida, com um jogador a mais, e empataram por 1 a 1 na volta. O 5 a 1 no agregado eliminou o Vasco.



Oscilações

No dia 17 de agosto, o Vasco surpreendeu ao atropelar o Santos em pleno Morumbis. O Cruz-Maltino venceu o Peixe por 6 a 0, e o resultado parecia mostrar uma virada de chave.

Na rodada seguinte, porém, jogou mal e perdeu para o Juventude por 2 a 0 no Alfredo Jaconi. Dias depois, perdeu para o Corinthians pelo placar de 3 a 2 em São Januário.

As oscilações foram uma marca deste Vasco, sobretudo no segundo semestre. Afinal, entre os dias 5 e 26 de outubro, o time engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Entretanto, engatou uma sequência de cinco derrotas logo depois.

Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, o Vasco chegou estreou com vitória por 3 a 0 sobre o União Rondonópolis, do Mato Grosso. Na segunda fase, derrotou o Nova Iguaçu pelo mesmo placar.



Na terceira fase, levou um susto e só conseguiu despachar o Operário nos pênaltis por 7 a 6. Nas oitavas, o Vasco empatou sem gols com o CSA fora de casa, mas venceu por 3 a 0 em São Januário.

Tanto nas quartas quanto na semifinal, o Vasco teve enfrentou rivais cariocas. O Cruz-Maltino primeiro teve o Botafogo pela frente e conseguiu eliminar o rival nos pênaltis.

Na fase seguinte, mediu forças com o Fluminense. Novamente nos pênaltis, o time de Fernando Diniz levou a melhor e garantiu vaga na decisão. O adversário foi o Corinthians, que eliminou o Cruzeiro.

As duas equipes empataram sem gols na ida, na Neo Química Arena. O Vasco, portanto, ficaria com o título com uma vitória por qualquer placar. Porém, mesmo diante de um Maracanã cheio, o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1 e amargou o vice.

Brilho de Rayan

Uma das grandes notícias de 2025 para o torcedor do Vasco foi a ascensão de Rayan. A joia da base evoluiu muito, sobretudo com Fernando Diniz, e fechou o ano como a principal referência do ataque.