Vasco se livrou do rebaixamento e permanece na Série A em 2026 - Matheus Lima / Vasco

Publicado 03/12/2025 22:30 | Atualizado 03/12/2025 22:36

Rio - O Vasco está garantido na Série A do Brasileirão em 2026. Apesar da derrota para o Mirassol nesta última terça-feira (2), em São Januário, o Cruz-Maltino eliminou qualquer risco de rebaixamento antes da última rodada graças às derrotas de Vitória e Internacional, nesta quarta (3), fora de casa.

As chances de rebaixamento eram mínimas, mas existiam. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Vasco tinha menos de 1% de risco. Mesmo com as vitórias de Fortaleza e Santos, o Cruz-Maltino confirmou a permanência por causa das derrotas de Vitória e Internacional, que estão no Z-4.

Apesar do bom momento na reta final do returno, o Vitória foi goleado pelo Bragantino por 4 a 0, em Bragança Paulista. Já o Internacional, que faz uma das piores campanhas do returno, foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 0, na Vila Belmiro, na estreia de Abel Braga.

Após a derrota para o Mirassol, o Vasco estacionou nos 45 pontos e ocupa a 12ª colocação. O Cruz-Maltino apenas cumpre tabela na última rodada contra o Atlético-MG, domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, antes de focar na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense.