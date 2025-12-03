Lucas Piton sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo - Matheus Lima / Vasco

Rio - O Vasco ganhou um desfalque importante para a reta final da temporada. O lateral-esquerdo Lucas Piton teve confirmada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, nesta quarta-feira (3), e não joga mais com a camisa cruz-maltina em 2025.

Não há um prazo definido para o retorno do lateral, mas a lesão não foi considerada grave. Os exames não detectaram uma ruptura do ligamento, apenas uma entorse na região. Porém, é o suficiente para tirá-lo do restante da temporada.

Lucas Piton se machucou aos 21 minutos do segundo tempo. O lateral tentou roubar a bola de Guilherme Marques, do Mirassol, próximo à lateral, mas o adversário caiu sobre o perna do jogador vascaíno. Piton, imediatamente, reclamou de dores. Ele foi atendido e substituído por Puma Rodríguez.

Para o jogo contra o Atlético-MG pela última rodada do Brasileirão e contra o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz deve optar por improvisar Puma Rodríguez. Apesar de contar com Victor Luís e Leandrinho, o treinador confia mais no uruguaio.

Na atual temporada, Lucas Piton disputou 55 jogos, marcou um gol e deu 11 assistências. O lateral-esquerdo é o jogador do Vasco com mais passes para gols, seguido por Paulo Henrique (8), Nuno Moreira (6), Philippe Coutinho e Andrés Gómez (5).