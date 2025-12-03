Lucas Piton sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdoMatheus Lima / Vasco
Exame confirma lesão, e Lucas Piton não joga mais pelo Vasco em 2025
Jogador sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo
Exame confirma lesão, e Lucas Piton não joga mais pelo Vasco em 2025
Jogador sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo
Diniz precisará mexer na defesa do Vasco para enfrentar o Atlético-MG
Técnico terá desfalques importantes na última rodada do Campeonato Brasileiro
Veja o que o Vasco precisa para se livrar do rebaixamento nesta quarta-feira
Gigante da Colina precisa de combinação de resultados para chegar à última rodada tranquilo
Vasco teria interesse na contratação de atacante colombiano
Jogador, de 21 anos, atua pelo Tolima
Vasco encerra participação em São Januário no Brasileiro com 53% de aproveitamento
Cruz-Maltino oscilou bastante em sua campanha em casa
Diniz vê bom jogo do Vasco, mas admite: 'A gente não criou tanta chance clara'
Cruz-Maltino perdeu para o Mirassol por 2 a 0 em São Januário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.