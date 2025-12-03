Sob o comando de Diniz, o Vasco soma 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela do Brasileirão - Matheus Lima / Vasco

Sob o comando de Diniz, o Vasco soma 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela do BrasileirãoMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/12/2025 18:37 | Atualizado 03/12/2025 18:39

Rio - Técnico do Vasco , Fernando Diniz precisará promover mudanças no sistema defensivo para encarar o Atlético-MG, no próximo domingo (7). Carlos Cuesta e Lucas Piton não estarão à disposição para entrar em campo na Arena MRV, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda não há confirmação da gravidade da lesão, mas Lucas Piton pode ficar fora até das semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrentará Fluminense nos dias 11 e 14 de dezembro.

A depender dos jogos restantes da 37ª rodada, o Vasco pode chegar a Belo Horizonte sob risco de ser rebaixado para a Série B. Neste momento, soma 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela.