Sob o comando de Diniz, o Vasco soma 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela do BrasileirãoMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Técnico do Vasco, Fernando Diniz precisará promover mudanças no sistema defensivo para encarar o Atlético-MG, no próximo domingo (7). Carlos Cuesta e Lucas Piton não estarão à disposição para entrar em campo na Arena MRV, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
Leia mais: Veja o que o Vasco precisa para se livrar do rebaixamento nesta quarta
O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, na última terça-feira (2), em São Januário, e terá que cumprir suspensão automática. Já o lateral-esquerdo sofreu uma entorse no joelho esquerdo e também será desfalque.
Ainda não há confirmação da gravidade da lesão, mas Lucas Piton pode ficar fora até das semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrentará Fluminense nos dias 11 e 14 de dezembro. 
Leia mais: Atacante colombiano desperta o interesse do Vasco
A depender dos jogos restantes da 37ª rodada, o Vasco pode chegar a Belo Horizonte sob risco de ser rebaixado para a Série B. Neste momento, soma 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela.
fotogaleria
Sob o comando de Diniz, o Vasco soma 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela do Brasileirão
Pablo Vegetti