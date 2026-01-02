GB é atacante do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 02/01/2026 19:58

Rio - Parte do elenco do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa, nesta sexta-feira (2), para iniciar a preparação para a temporada. O Cruz-Maltino informou que os atletas realizaram testes, avaliações e trabalhos no campo.

"Nesse ano a pré-temporada será um pouco diferente, já que são dez dias de recesso e os atletas não se descondicionam tanto. O Vasco, como é de praxe, faz um estudo cardiológico completo. Fizemos isso desde o fim da última temporada para que todos se apresentem com os exames clínicos prontos", disse o diretor médico do Cruz-Maltino, Dr. Gustavo Caldeira.

A fisiologista Sarah Ramos completou: "As avaliações já estão na rotina, mas a gente faz nesse momento inicial também. Tivemos as avaliações bioquímicas, termografia, avaliações de força e de salto. A gente vai diluindo esse processo até começar a temporada competitiva".

Os jogadores treinarão em período integral no CT Moacyr Barbosa, de olho na estreia no Campeonato Carioca, contra o Maricá, no dia 15 de janeiro, em São Januário.

Veja quem se reapresentou nesta sexta-feira (2)



Goleiros:



Fuzato

Pablo

Allan Vitor

Victor Alemão

Lucas Serra

Cadu



Laterais:



Paulinho

Léo

Leandrinho

João Vitor (2005)



Zagueiros:



Lyncon

Lucas Freitas

Renan

Wallace Falcão



Meias:



JP

Sforza

Maxime Dominguez

Estrella

Medina



Atacantes:



Garre

GB

Alex Bruno

Adson

João Vitor (2008)