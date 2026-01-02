Rio - Parte do elenco do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa, nesta sexta-feira (2), para iniciar a preparação para a temporada. O Cruz-Maltino informou que os atletas realizaram testes, avaliações e trabalhos no campo.
O início da preparação para a temporada 2026!
A VascoTV acompanhou a reapresentação de parte do elenco vascaíno nesta sexta-feira.
"Nesse ano a pré-temporada será um pouco diferente, já que são dez dias de recesso e os atletas não se descondicionam tanto. O Vasco, como é de praxe, faz um estudo cardiológico completo. Fizemos isso desde o fim da última temporada para que todos se apresentem com os exames clínicos prontos", disse o diretor médico do Cruz-Maltino, Dr. Gustavo Caldeira.
A fisiologista Sarah Ramos completou: "As avaliações já estão na rotina, mas a gente faz nesse momento inicial também. Tivemos as avaliações bioquímicas, termografia, avaliações de força e de salto. A gente vai diluindo esse processo até começar a temporada competitiva".
Os jogadores treinarão em período integral no CT Moacyr Barbosa, de olho na estreia no Campeonato Carioca, contra o Maricá, no dia 15 de janeiro, em São Januário.
Veja quem se reapresentou nesta sexta-feira (2)
Goleiros:
Fuzato Pablo Allan Vitor Victor Alemão Lucas Serra Cadu
