Paulo Henrique em treino do VascoMatheus Lima/Vasco
Lateral do Vasco, Paulo Henrique entra na mira de clube da Arábia Saudita
O camisa 96 foi um dos destaques do Cruz-Maltino na temporada
Vasco inicia 2026 com a missão de renovar contrato de Cuesta
Nos planos do Cruz-Maltino para a próxima temporada, zagueiro tem vínculo até o próximo dia 5 de janeiro
Lateral do Vasco, Paulo Henrique entra na mira de clube da Arábia Saudita
O camisa 96 foi um dos destaques do Cruz-Maltino na temporada
Retrospectiva 2025: Vasco teve oscilações, final da Copa do Brasil e brilho de Rayan
A temporada trouxe uma mistura de emoções para o torcedor do Gigante da Colina
Vasco retoma conversas para contratar Alan Saldivia, do Colo-Colo
Zagueiro está na mira do Cruz-Maltino desde meados deste ano
Sem espaço com Fernando Diniz, argentino deve ser negociado pelo Vasco em 2026
Jogador, de 25 anos, tem contrato até o fim de 2027
Vasco anuncia renovação de Puma Rodríguez até o fim de 2027
Lateral-direito terminou a temporada como titular, mas jogando na esquerda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.