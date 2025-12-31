Paulo Henrique em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 31/12/2025 18:01

Rio - O lateral-direito do Vasco Paulo Henrique entrou na mira de um clube saudita que não teve o nome revelado. O contato com os representantes do jogador já foi feito, mas ainda não há proposta oficial, segundo o 'ge'.

Paulo Henrique foi um dos destaques do Vasco na temporada de 2025 e recebeu convocações para a seleção brasileira. Ele, inclusive, anotou um gol na derrota da Amarelinha para o Japão por 3 a 2.

Com a camisa do Vasco na temporada de 2025, o lateral-direito disputou 58 jogos, anotou quatro gols e distribuiu oito assistências. Ele tem contrato válido até o fim de 2028.

O jogador chegou ao Cruz-Maltino em 2023, inicialmente por empréstimo junto ao Atlético-MG. Ele teve pouco espaço no começo, mas foi importante para o time na reta final de temporada. Em dezembro daquele ano, o Vasco acertou a compra dos diretos do atleta.