Carlos Cuesta se destacou pelo Vasco - Dikran Sahagian/ Vasco

Publicado 01/01/2026 12:00

Rio - O ano é novo, mas os problemas nem tanto. O Vasco começou 2026 com uma missão para resolver. Um dos destaques do time no segundo semestre, o zagueiro Carlos Cuesta tem contrato até a próxima segunda-feira, dia 5, e tem o futuro incerto.

Carlos Cuesta pertence ao Galatasaray, da Turquia, e está emprestado ao Vasco até o dia 5 de janeiro. O zagueiro, de 26 anos, está nos planos do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada. Para isso, o Cruz-Maltino precisará desembolsar quase R$ 10 milhões, segundo o "ge".

No contrato, o Vasco estipulou a opção de renovar o empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2026 por 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões). O acordo entre os clubes também prevê a opção de compra dos direitos do jogador por 5,7 milhões de euros (R$ 36,6 milhões).



Em meia temporada com a camisa do Vasco, Carlos Cuesta disputou 17 jogos e marcou um gol. O zagueiro foi um dos destaques do time no segundo semestre e formou dupla de zaga com Robert Renan, que também foi contratado na janela do meio do ano passado.