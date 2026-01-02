Vasco usará camisa alternativa da Nike na CopinhaDivulgação / Vasco

O Dia
Rio - O Vasco utilizará uma camisa alternativa da Nike na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cruz-Maltino estreia neste sábado (3), às 19h30 (de Brasília), contra o Velo Clube-SP, em Cravinhos, com uma peça da fornecedora americana. Porém, ainda não é o uniforme oficial.
A Nike assinou com o Vasco por sete anos. A fornecedora de material esportivo americana ainda produz as camisas que serão utilizadas pelo elenco profissional, mas vai fornecer um uniforme alternativo para o Cruz-Maltino disputar a Copinha.
O Vasco está no Grupo 12 da Copinha junto com I9 (SP) e Guanabara City (GO), além do Velo Clube (SP). Em meio a disputa da competição de base, o time principal se reapresenta na próxima semana para iniciar a pré-temporada.
Em 2026, o Vasco disputará quatro competições no profissional. O Cruz-Maltino estreia no Carioca no dia 15 de janeiro, às 21h30, contra o Maricá, em São Januário. Neste ano, os clubes vão precisar se adaptar ao novo calendário da CBF, com o Brasileirão iniciando no fim de janeiro.
CONFIRA A LISTA DE INSCRITOS

Goleiros

Phillipe Gabriel (2006)
Marcão (2006)
Victor Alemão (2007)
Cadu Rodrigues (2007)

Laterais

Breno Vereza (2007)
Avellar (2006)
Alison (2007)
Léo Araújo (2007)
Lucas Melim (2008)
João Vitor Fonseca (2005)

Zagueiros

Walace Fernandes (2005)
Bruno André (2007)
Wanyson (2006)
Renan França (2008)
Breno Sales (2009)

Meias

Zuccarello (2006)
Guima (2007)
Juninho (2007)

Volantes

Samuel (2006)
Léo Felix (2008)
Ramon Rique (2007)
Gustavo Guimarães (2006)
Diego Ahmed (2007)

Atacantes

Andrey Fernandes (2008)
Bruno Lopes (2007)
Diego Minete (2009)
Lócio (2007)
Pedro Augusto (2008)
Lucas Ovídio (2009)
Joao Vitor Cardoso (2008)