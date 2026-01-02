Vasco usará camisa alternativa da Nike na Copinha - Divulgação / Vasco

Publicado 02/01/2026 17:29

Rio - O Vasco utilizará uma camisa alternativa da Nike na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cruz-Maltino estreia neste sábado (3), às 19h30 (de Brasília), contra o Velo Clube-SP, em Cravinhos, com uma peça da fornecedora americana. Porém, ainda não é o uniforme oficial.

A Nike assinou com o Vasco por sete anos. A fornecedora de material esportivo americana ainda produz as camisas que serão utilizadas pelo elenco profissional, mas vai fornecer um uniforme alternativo para o Cruz-Maltino disputar a Copinha.



O Vasco está no Grupo 12 da Copinha junto com I9 (SP) e Guanabara City (GO), além do Velo Clube (SP). Em meio a disputa da competição de base, o time principal se reapresenta na próxima semana para iniciar a pré-temporada.

Em 2026, o Vasco disputará quatro competições no profissional. O Cruz-Maltino estreia no Carioca no dia 15 de janeiro, às 21h30, contra o Maricá, em São Januário. Neste ano, os clubes vão precisar se adaptar ao novo calendário da CBF, com o Brasileirão iniciando no fim de janeiro.

CONFIRA A LISTA DE INSCRITOS