Lukas Zuccarello celebra gol marcado pelo Vasco sobre o Velo Clube (SP)Vinicius Gentil / Vasco

Publicado 03/01/2026 21:36 | Atualizado 03/01/2026 21:51

São Paulo - Os garotos do Vasco estrearam com o pé direito na Copinha, na noite deste sábado (3). O Cruz-Maltino dominou e superou o Velo Clube (SP) por 2 a 0, em Cravinhos, pela rodada inicial do Grupo 12. Os gols da partida foram de Lukas Zuccarello e Bruno Lopes.

Com o resultado, o Gigante da Colina somou três pontos e passou a ocupar a segunda posição na chave. O líder é o Guanabara City (GO), que venceu o I9 FC (SP) por 3 a 0.

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi truncada, com poucas chances para ambos os lados. Ainda assim, o Vasco teve o domínio do confronto. Aos 30 minutos, Lukas Zuccarello recebeu, avançou e abriu o placar. O Velo Clube até tentou reagir, mas não levou perigo.

A tônica do segundo tempo foi a mesma. O Cruz-Maltino seguiu com o controle e esteve perto de aumentar a vantagem. No fim, o clube paulista ensaiou uma pressão, mas o Gigante da Colina conseguiu segurar e ainda ampliou com Bruno Lopes, aos 51.

Agenda