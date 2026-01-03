Brenner pertence a Udinese, da Itália, e estava emprestado ao Cincinnati, dos Estados Unidos - Chris Carter / AFP

Publicado 03/01/2026 21:10

Rio - O Vasco segue de olho no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Entre os alvos, o nome de Brenner é um dos favoritos. O atacante pertence a Udinese, da Itália, e estava emprestado para o Cincinnati, dos Estados Unidos. Entretanto, o negócio não é simples.

O nome de Brenner é um dos pedidos do técnico Fernando Diniz. O Vasco tenta chegar a um acordo, mas a Udinese prioriza a venda e pede algo em torno de 8 e 9 milhões de euros (entre R$ 51 e R$ 57 milhões). O Cruz-Maltino, no entanto, tenta costurar um empréstimo, segundo o jornalista Carlos Berbert.

As conversas já duram há quase dez dias, mas ainda está longe de um desfecho. Brenner trabalhou com o técnico Fernando Diniz no Fluminense e no São Paulo, entre 2019 e 2020. O treinador, aliás, foi importante para ajudá-lo a mudar ideia sobre desistir do futebol.

Revelado no São Paulo, Brenner teve passagem pelo Fluminense em 2019. No ano seguinte, retornou para o clube paulista, onde se destacou e foi negociado com o Cincinnati, dos Estados Unidos. Por lá, se destacou e chamou a atenção da Udinese, da Itália, mas não se firmou e foi emprestado para o clube americano.