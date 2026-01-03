Brenner pertence a Udinese, da Itália, e estava emprestado ao Cincinnati, dos Estados UnidosChris Carter / AFP
Vasco negocia contratação de Brenner, mas esbarra em pedida de clube italiano
Jogador já trabalhou com o técnico Fernando Diniz em 2019 e 2020
Vasco busca nova patrocinadora máster e conversa com duas empresas
Betfair não exerceu a cláusula de renovação e encerrou contrato em 31 de dezembro
Vídeo! Vasco inicia a preparação para a temporada; saiba quem se reapresentou
Jogadores realizaram testes, avaliações e trabalhos no campo
Vasco usará camisa alternativa da Nike na Copinha
Uniforme não será a mesma do elenco profissional
Vasco busca 'consistência' para 2026 e prioriza reforços para defesa
Mauricio Lemos e Lucas Oliveira estão de saída, enquanto Carlos Cuesta tem situação indefinida
Vasco inicia 2026 com a missão de renovar contrato de Cuesta
Nos planos do Cruz-Maltino para a próxima temporada, zagueiro tem vínculo até o próximo dia 5 de janeiro
