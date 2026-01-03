Ao todo, Riquelme soma duas assistências em 37 jogos pelo time profissional do VascoRafael Ribeiro / Vasco
Assim, o Cruz-Maltino aguarda propostas para negociá-lo, seja por empréstimo ou em definitivo.
Aos 23 anos, o defensor tem contrato com o Gigante da Colina até dezembro. Ele nem sequer treinará com o restante do elenco neste início de 2026.
Cria das categorias de base, Riquelme soma duas assistências em 37 jogos pelo time profissional do Vasco. Em 2024, o lateral-esquerdo chegou a ser emprestado ao Sport, mas também não conseguiu se firmar - atuou em apenas 14 partidas.
