Ao todo, Riquelme soma duas assistências em 37 jogos pelo time profissional do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Sem espaço, Riquelme pode deixar o Vasco nesta janela de transferências. O lateral-esquerdo está fora dos planos de Fernando Diniz para a temporada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
Leia mais: Vasco busca nova patrocinadora máster e conversa com duas empresas 

Assim, o Cruz-Maltino aguarda propostas para negociá-lo, seja por empréstimo ou em definitivo.

Aos 23 anos, o defensor tem contrato com o Gigante da Colina até dezembro. Ele nem sequer treinará com o restante do elenco neste início de 2026.
Leia mais: Vasco usará camisa alternativa da Nike na Copinha

Cria das categorias de base, Riquelme soma duas assistências em 37 jogos pelo time profissional do Vasco. Em 2024, o lateral-esquerdo chegou a ser emprestado ao Sport, mas também não conseguiu se firmar - atuou em apenas 14 partidas.