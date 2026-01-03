Ao todo, Riquelme soma duas assistências em 37 jogos pelo time profissional do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Ao todo, Riquelme soma duas assistências em 37 jogos pelo time profissional do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 03/01/2026 22:25

Rio - Sem espaço, Riquelme pode deixar o Vasco nesta janela de transferências. O lateral-esquerdo está fora dos planos de Fernando Diniz para a temporada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Leia mais: Vasco busca nova patrocinadora máster e conversa com duas empresas



Assim, o Cruz-Maltino aguarda propostas para negociá-lo, seja por empréstimo ou em definitivo.



Aos 23 anos, o defensor tem contrato com o Gigante da Colina até dezembro. Ele nem sequer treinará com o restante do elenco neste início de 2026. Assim, o Cruz-Maltino aguarda propostas para negociá-lo, seja por empréstimo ou em definitivo.Aos 23 anos, o defensor tem contrato com o Gigante da Colina até dezembro. Ele nem sequer treinará com o restante do elenco neste início de 2026.