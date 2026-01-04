Yuri Lara foi importante para o acesso do Vasco, em 2022Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - O Vasco deve reencontrar um velho conhecido logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, prevista para acontecer no fim de janeiro. Isso porque o Mirassol, adversário de estreia do Cruz-Maltino, acertou a contratação do volante Yuri Lara.
Yuri Lara com a camisa do Mirassol - JP Pinheiro/Agência Mirassol
Yuri Lara com a camisa do MirassolJP Pinheiro/Agência Mirassol
O jogador defendeu o Cruz-Maltino na temporada de 2022. Ele foi peça importante para o retorno do Gigante da Colina à Série A do Brasileirão e um dos poucos destaques entre os torcedores naquele ano.
Yuri também é torcedor do Vasco e poderia ter seguido no clube para 2023. No entanto, recebeu uma uma proposta considerada irrecusável do ponto de vista financeiro e se transferiu para o Yokohoma FC, do Japão, onde ficou por três anos.
A primeira rodada do Campeonato Brasileiro está prevista para acontecer nos dias 28 e 29 de janeiro. O Vasco estreará contra o Mirassol fora de casa.
Yuri Lara com a camisa do Mirassol
Yuri Lara foi importante para o acesso do Vasco, em 2022