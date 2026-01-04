Yuri Lara foi importante para o acesso do Vasco, em 2022Rafael Ribeiro/Vasco
Vasco deve reencontrar velho conhecido na estreia no Brasileirão
Yuri Lara, que defendeu o Cruz-Maltino em 2022, fechou com o Mirassol
Fora dos planos de Diniz, Riquelme pode ser negociado pelo Vasco
Técnico do Cruz-Maltino não conta com o lateral-esquerdo para a temporada
Vasco bate o Velo Clube e estreia com vitória na Copinha
Lukas Zuccarello e Bruno Lopes balançaram a rede para selar o triunfo cruz-maltino
Vasco negocia contratação de Brenner, mas esbarra em pedida de clube italiano
Jogador já trabalhou com o técnico Fernando Diniz em 2019 e 2020
Vasco busca nova patrocinadora máster e conversa com duas empresas
Betfair não exerceu a cláusula de renovação e encerrou contrato em 31 de dezembro
Vídeo! Vasco inicia a preparação para a temporada; saiba quem se reapresentou
Jogadores realizaram testes, avaliações e trabalhos no campo
