Rio - O Vasco acertou a contratação do meia-atacante Johan Rojas, do Monterrey (MEX). O colombiano chegará por empréstimo de um ano, com obrigação de compra através de metas a serem cumpridas. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
O jogador de 23 anos estreou pelos profissionais jogando por La Equidad, da Colômbia, em 2022. Destro, teve boas atuações como camisa 10 e chegou ao Monterrey em 2024, mas atuou apenas por seis meses, sem conseguir se firmar.
Assim, ele foi emprestado ao Necaxa (MEX) no início de 2025, retornando apenas para a disputa do Mundial de Clubes, em junho, para depois ser emprestado novamente.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.