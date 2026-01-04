Johan Rojas em ação pelo Monterrey no Mundial de Clubes, nos Estados UnidosStu Forster / Getty Images via AFP

Rio - O Vasco acertou a contratação do meia-atacante Johan Rojas, do Monterrey (MEX). O colombiano chegará por empréstimo de um ano, com obrigação de compra através de metas a serem cumpridas. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
O jogador de 23 anos estreou pelos profissionais jogando por La Equidad, da Colômbia, em 2022. Destro, teve boas atuações como camisa 10 e chegou ao Monterrey em 2024, mas atuou apenas por seis meses, sem conseguir se firmar.

Assim, ele foi emprestado ao Necaxa (MEX) no início de 2025, retornando apenas para a disputa do Mundial de Clubes, em junho, para depois ser emprestado novamente. 
Nesta temporada, Johan Rojas fez um gol em 17 jogos, sendo apenas cinco como titular. Agora, chegará ao Vasco para integrar o elenco comandado por Fernando Diniz. 
