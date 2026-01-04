Lucas Oliveira em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 04/01/2026 14:20

Rio - O Mirassol acertou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que defendeu o Vasco na temporada de 2025. O vínculo com o clube do interior paulista será válido até o fim de 2026.

O defensor rescindiu com o Cruz-Maltino e viaja neste domingo para realizar exames e assinar contrato, segundo o 'ge'. Oliveira chegou ao Vasco no início de 2025, mas disputou apenas 15 partidas naquela temporada.

Ele esteve perto de ser jogador do Ceará, que vai disputar a Série B nesta temporada. No entanto, o Mirassol entrou na parada e levou a melhor.

Lucas Oliveira será o segundo atleta contratado pelo Mirassol nesta janela com passagem pelo Cruz-Maltino. O clube do interior paulista oficializou neste fim de semana a chegada do volante Yuri Lara.

