Lucas Oliveira em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco
Zagueiro deixa o Vasco e acerta com outro clube da Série A
Defensor não conseguiu se firmar no Cruz-Maltino
Vasco acerta contratação de Johan Rojas, do Monterrey
Meia-atacante assinará vínculo de empréstimo por um ano com o Cruz-Maltino
Zagueiro deixa o Vasco e acerta com outro clube da Série A
Defensor não conseguiu se firmar no Cruz-Maltino
Atacante vive dias especiais com renovação e gol em vitória do Vasco na Copinha
Bruno Lopes é um dos destaques da base do Cruz-Maltino
Vasco deve reencontrar velho conhecido na estreia no Brasileirão
Yuri Lara, que defendeu o Cruz-Maltino em 2022, fechou com o Mirassol
Fora dos planos de Diniz, Riquelme pode ser negociado pelo Vasco
Técnico do Cruz-Maltino não conta com o lateral-esquerdo para a temporada
Vasco bate o Velo Clube e estreia com vitória na Copinha
Lukas Zuccarello e Bruno Lopes balançaram a rede para selar o triunfo cruz-maltino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.