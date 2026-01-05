Nuno Moreira no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 05/01/2026 21:53

Rio - O elenco principal do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa nesta segunda-feira (5) e deu início aos trabalhos para a temporada. As únicas ausências foram Rayan e Philippe Coutinho.

Os dois jogadores obtiveram autorização e vão participar das atividades desta terça-feira (6), segundo o 'ge'. Rayan já realizou os exames médicos e volta de viagem das férias nesta segunda (5). Já Coutinho realizou os exames clínicos previstos pela tarde.

Mais alguns atletas do elenco vascaíno se reapresentaram nesta segunda-feira para dar início aos trabalhos da temporada 2026



A outra parte do elenco se reapresentou na última sexta-feira (2). Este grupo que voltou antes contou com nomes da base, atletas que retornaram de empréstimo, jogadores e que perderam espaço em 2025. Além disso, contou com o atacante Adson, que sofreu uma fratura na tíbia direita durante um treino , em julho.

O Cruz-Maltino estreia na temporada no dia 15 (quarta-feira), a partir das 21h30, contra o Maricá, em São Januário, pela primeira rodada do Estadual. O time será formado pelos jogadores que se reapresentaram primeiro.