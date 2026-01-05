Carlos Cuesta em ação durante jogo do VascoMatheus Lima/Vasco
Vasco renova empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta
Vínculo vai até o fim de 2026
Rio - O Vasco acertou a renovação de empréstimo com o zagueiro Carlos Cuesta. O novo contrato, que apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (5), vai até o fim de 2026.
Renovar com o colombiano era uma das missões do Cruz-Maltino para a temporada. Carlos Cuesta pertence ao Galatasaray, da Turquia, e tinha vínculo de empréstimo com Vasco até esta segunda-feira.
No entanto, havia um cláusula no acordo com os europeus para a extensão por mais um ano com pagamento de 1,5 milhão (R$ 9,5 milhões). O Vasco também tem uma opção de compra.
Em meia temporada com a camisa do Vasco, Carlos Cuesta disputou 17 jogos e marcou um gol. O zagueiro foi um dos destaques do time no segundo semestre e formou dupla de zaga com Robert Renan, que também chegou na janela do meio do ano passado.
