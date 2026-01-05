Carlos Cuesta em ação durante jogo do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 05/01/2026 19:40

Rio - O Vasco acertou a renovação de empréstimo com o zagueiro Carlos Cuesta. O novo contrato, que apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (5), vai até o fim de 2026.

Renovação do empréstimo de Cuesta com o Vasco no BID Reprodução/CBF

No entanto, havia um cláusula no acordo com os europeus para a extensão por mais um ano com pagamento de 1,5 milhão (R$ 9,5 milhões). O Vasco também tem uma opção de compra.

Em meia temporada com a camisa do Vasco, Carlos Cuesta disputou 17 jogos e marcou um gol. O zagueiro foi um dos destaques do time no segundo semestre e formou dupla de zaga com Robert Renan, que também chegou na janela do meio do ano passado.