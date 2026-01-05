Lucas Piton evoluiu na recuperação da lesão durante as férias - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 05/01/2026 09:30

Rio - O Vasco ganhou uma boa notícia já na pré-temporada. O lateral-esquerdo Lucas Piton fez trabalho nas férias e evoluiu na recuperação da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Com isso, o jogador está próximo de retornar às atividades com o grupo.

A recuperação acelerada do lateral impressionou o Vasco. Durante as férias, Lucas Piton realizou trabalhos particulares com fisioterapia e também fez todos os exercícios propostos pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco, sem restrições ou dores.



Lucas Piton se reapresentou junto com a primeira parte do elenco do Vasco para a pré-temporada, no CT Moacyr Barbosa. O jogador realizou testes físicos com o departamento médico e não relatou dores. A expectativa, portanto, é que ele retorne às atividades com o grupo nos próximos dias.

Além de Lucas Piton, o Vasco terminou a temporada com mais três jogadores no departamento médico: o volante Jair, o meia Mateus Carvalho e o atacante Adson. O Cruz-Maltino estreia na temporada no dia 15, às 21h30 (de Brasília), contra o Maricá, em São Januário, pelo Carioca.