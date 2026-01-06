Lance do jogo entre Guanabara City e Vasco - Reprodução/Xsports

Publicado 06/01/2026 17:14

São Paulo - O Vasco sofreu uma dura derrota para o Guanabara City por 3 a 1 no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, nesta terça-feira (6), pela segunda rodada do Grupo 12 da Copinha. O Cruz-Maltino atuou com um jogador a mais desde a expulsão de Thiago, pouco depois dos 40 minutos do primeiro tempo, mas não aproveitou a superioridade numérica. Já na reta final da etapa complementar, levou dois gols e foi derrotado.

O jogo

O Guanabara City abriu o placar aos seis minutos, em um lance polêmico. Após cobrança de escanteio e uma saída errada do goleiro, Thiago finalizou de cabeça. Os jogadores do Cruz-Maltino reclamaram um possível toque no braço de Charles logo na sequência. Também houve dúvida se a bola entrou ou não.

Entretanto, antes dos 15 minutos, Bruno Lopes deixou tudo igual para o Vasco. Na reta final do primeiro tempo, Thiago recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e deixou o time do Rio de Janeiro com um homem a mais.

O Cruz-Maltino, porém, não soube aproveitar a superioridade numérica e foi castigado no fim. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Guanabara City teve a oportunidade de cobrar uma falta na entrada da área. Após o chute, Matheus Bahia desviou, e a bola balançou a rede. Já nos acréscimos, Álvaro ampliou a vantagem do Guanabara City, que lidera o Grupo 12 com seis pontos.

Agenda

O Vasco soma três pontos e volta a campo na próxima sexta-feira (9). O Cruz-Maltino vai encarar o I9 Futebol Clube, a partir das 19h30, no Estádio Municipal José Vessi.