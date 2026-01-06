Lance do jogo entre Guanabara City e VascoReprodução/Xsports
Com um a mais, Vasco leva gols no fim e perde para o Guanabara City pela Copinha
Cruz-Maltino não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e foi castigado
Vasco melhora oferta e avança para contratar Alan Saldivia, do Colo-Colo
Clube chileno terá reunião nesta quarta-feira (7) para decidir o futuro do zagueiro
Vasco resolve urgências, mas ainda busca reforços para preencher lacunas
Renovação de Cuesta foi publicada nesta última segunda-feira (5)
Elenco principal do Vasco se reapresenta no CT Moacyr Barbosa
Parte do time já havia dado o início aos trabalhos na sexta-feira (2)
Vasco recebe contraproposta e busca acordo por contratação de Alan Saldivia
Cruz-Maltino deseja o empréstimo e tenta convencer os chilenos
