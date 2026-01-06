Pedrinho conversa com Fernando Diniz em reapresentação do VascoReprodução / Vasco TV

Rio - Após resolver a situação dos jogadores em fim de contrato, o Vasco mira contratações de reforços para a próxima temporada. A prioridade da diretoria vascaína era resolver as urgências no início do ano antes de contratar novos atletas. A tendência, agora, é avançar nas negociações, segundo o "ge".
A última pendência foi a renovação de Carlos Cuesta. Um dos destaques do time no segundo semestre, o zagueiro colombiano teve o empréstimo prorrogado até dezembro. O Vasco acionou a cláusula do contrato e pagou 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões) ao Galatasaray, da Turquia, pela renovação do empréstimo.
Antes de renovar com Carlos Cuesta, o Vasco também tinha renovado com o lateral-direito Puma Rodríguez, em dezembro. Já outros nomes como o zagueiro Maurício Lemos e o meia Paulinho foram informados que não estavam nos planos, assim como o atacante Jean David, que rescindiu em comum acordo.
O próximo passo da diretoria é reforçar o elenco e preencher as lacunas. Um dos objetivos do técnico Fernando Diniz é conseguir consistência defensiva. O Vasco tem um acerto encaminhado com Johan Rojas, do Monterrey, do México, e também negocia com Alan Saldívia, do Colo-Colo, do Chile.