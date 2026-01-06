Pedrinho conversa com Fernando Diniz em reapresentação do VascoReprodução / Vasco TV
Vasco resolve urgências, mas ainda busca reforços para preencher lacunas
Renovação de Cuesta foi publicada nesta última segunda-feira (5)
Elenco principal do Vasco se reapresenta no CT Moacyr Barbosa
Parte do time já havia dado o início aos trabalhos na sexta-feira (2)
Vasco recebe contraproposta e busca acordo por contratação de Alan Saldivia
Cruz-Maltino deseja o empréstimo e tenta convencer os chilenos
Lucas Piton faz tratamento nas férias e se aproxima de retorno ao Vasco
Jogador não relata mais dores e deve integrar o grupo em breve
Vasco acerta contratação de Johan Rojas, do Monterrey
Meia-atacante assinará vínculo de empréstimo por um ano com o Cruz-Maltino
