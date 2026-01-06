Pedrinho conversa com Fernando Diniz em reapresentação do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Publicado 06/01/2026 09:00

Rio - Após resolver a situação dos jogadores em fim de contrato, o Vasco mira contratações de reforços para a próxima temporada. A prioridade da diretoria vascaína era resolver as urgências no início do ano antes de contratar novos atletas. A tendência, agora, é avançar nas negociações, segundo o "ge".

A última pendência foi a renovação de Carlos Cuesta. Um dos destaques do time no segundo semestre, o zagueiro colombiano teve o empréstimo prorrogado até dezembro. O Vasco acionou a cláusula do contrato e pagou 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões) ao Galatasaray, da Turquia, pela renovação do empréstimo.

Antes de renovar com Carlos Cuesta, o Vasco também tinha renovado com o lateral-direito Puma Rodríguez, em dezembro. Já outros nomes como o zagueiro Maurício Lemos e o meia Paulinho foram informados que não estavam nos planos, assim como o atacante Jean David, que rescindiu em comum acordo.