Treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 07/01/2026 09:00

Rio - Finalista da Copa do Brasil em 2025, o Vasco tenta resistir ao assédio dos europeus sobre seus jovens. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Torino, da Itália, pelo volante Cauan Barros, de acordo com o "RTI Esporte".

Um dos destaques do Vasco no segundo semestre da última temporada, Cauan Barros valorizou e chamou a atenção do exterior. O Torino ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,3 milhões) pelos direitos econômicos, mas o Cruz-Maltino considerou a proposta baixa.



Cauan Barros tem vínculo com o Vasco até o final de dezembro de 2027. Assim como acontece com Rayan, o Cruz-Maltino acredita que está protegido pelo vínculo. Atualmente, a multa rescisória do volante está avaliada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões).



Revelado no Vasco, Cauan Barros subiu para o profissional em 2023. No ano seguinte, foi emprestado para o Amazonas, onde disputou 27 jogos e marcou dois gols. Já no ano passado, foi emprestado para o América-MG, onde atuou em 28 partidas e fez cinco gols. O Cruzeiro chegou a manifestar interesse.

No meio do ano passado, Cauan Barros retornou ao Vasco a pedido do técnico Fernando Diniz. O volante ganhou espaço e rapidamente assumiu a titularidade, sendo peça fundamental para a recuperação do time no segundo semestre. Ao todo, soma 41 jogos e três gols com a camisa cruz-maltina.

