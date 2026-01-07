Cria das categorias de base do Gigante da Colina, o defensor fez sua estreia pelo profissional há dois anos. No entanto, não conseguiu se firmar no time principal. Em 2024, somou dois gols e uma assistência em 23 jogos, apenas sete como titular.
Sendo assim, em busca de maior minutagem, foi cedido por empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, na temporada seguinte. Por lá, disputou 11 partidas e teve boas atuações.
Então, em junho, Leandrinho retornou ao Vasco e passou a ser mais uma opção na lateral esquerda, ao lado de Lucas Piton e Victor Luis. Porém, foi acionado em somente três oportunidades. Agora, tem chance de ser novamente emprestado na expectativa de ganhar sequência.
