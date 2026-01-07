Rio - Lateral-direito do Vasco, Paulo Henrique está na mira de dois clubes da Europa e de um da Arábia Saudita. Quem sondou a situação do jogador foi a Inter de Milão, além de um time alemão. As conversas porém, ainda não avançaram. As informações são do site 'ge'.
O defensor entende que uma possível saída do Cruz-Maltino diminui suas chances de representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, entre junho e julho. Ele esteve presente nas últimas duas convocações de Carlo Ancelotti.
Em 2025, Paulo Henrique viveu a melhor temporada de sua carreira. Ao todo, fez cinco gols e deu oito assistências em 58 jogos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.