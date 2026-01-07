Em 2025, Paulo Henrique fez cinco gols e deu oito assistências em 58 jogos pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Leia mais: Lucas Piton entra na mira de clube turco para a próxima temporada Rio - Lateral-direito do Vasco, Paulo Henrique está na mira de dois clubes da Europa e de um da Arábia Saudita. Quem sondou a situação do jogador foi a Inter de Milão, além de um time alemão. As conversas porém, ainda não avançaram. As informações são do site 'ge'.





Leia mais: Vasco recusa proposta de clube italiano por Barros A diretoria do clube carioca só pensará em abrir negociações a partir de 10 milhões de dólares, o que equivale a R$ 55,3 milhões. Até agora, não há interesse em vendê-lo.

O defensor entende que uma possível saída do Cruz-Maltino diminui suas chances de representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, entre junho e julho. Ele esteve presente nas últimas duas convocações de Carlo Ancelotti.



Em 2025, Paulo Henrique viveu a melhor temporada de sua carreira. Ao todo, fez cinco gols e deu oito assistências em 58 jogos.

