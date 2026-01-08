Johan Rojas vai assinar contrato com o Cruz-Maltino até dezembro deste ano - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 08/01/2026 08:30

Rio - O Vasco anunciou o primeiro reforço para a temporada de 2026. O Gigante da Colina confirmou na madrugada desta quinta-feira (8) a contratação do meia-atacante Johan Rojas, do Monterrey, do México. O jogador chega por empréstimo com opção de compra até o fim do ano.

Johan Rojas, de 23 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O meia-atacante colombiano realizará exames médicos e, em seguida, assinará contrato com o Vasco. Na chegada ao Rio de Janeiro, o jogador celebrou o acordo.

"Creio que é um passo importante na minha carreira. Estou muito motivado e muito contente de chegar a um grande clube, com muita história. Estou com muita vontade de ganhar e eu vou dar o máximo do meu talento para que o clube consiga chegar a todos os objetivos nesse ano", disse.

Nascido em Medellín, Johan Rojas foi revelado pelo La Equidad, da Colômbia. O jogador subiu para o time profissional em 2022, mas ganhou mais espaço em 2023. Ao todo, foram 69 jogos, sete gols e dez assistências ao longo de três temporadas pela equipe colombiana.

Após se destacar no futebol colombiano, Johan Rojas despertou o interesse do Monterrey, do México. No ano passado, foi emprestado para Necaxa, também do México. Por lá, foram 30 partidas e dois gols marcados. Além do Vasco, o Atlético Nacional, da Colômbia, também tinha interesse na contratação.