Garré deu uma assistência em 21 jogos pelo Vasco, sendo cinco como titular

Rio - Fora dos planos de Fernando Diniz, Garré entrou na mira do Huracán, da Argentina. O meia-atacante não conseguiu se firmar no Vasco e pode ser negociado nesta janela de transferências. O camisa 15, porém, tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2027.
A diretoria quer viabilizar a saída do jogador para aliviar a folha salarial e abrir espaço no elenco. As informações são do jornalista Joel Silva, do canal 'Colina em Foco'.

Ele já vestiu a camisa do Huracán em 2022, por empréstimo. Depois, jogou no Krylya Sovetov, da Rússia, e foi vendido ao clube carioca em fevereiro do ano passado.
À época, o Vasco pagou 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões) para contratá-lo. Garré não conseguiu ter sequência e somou só uma assistência em 21 jogos, sendo cinco como titular.