Garré deu uma assistência em 21 jogos pelo Vasco, sendo cinco como titularDikran Sahagian / Vasco
A diretoria quer viabilizar a saída do jogador para aliviar a folha salarial e abrir espaço no elenco. As informações são do jornalista Joel Silva, do canal 'Colina em Foco'.
Ele já vestiu a camisa do Huracán em 2022, por empréstimo. Depois, jogou no Krylya Sovetov, da Rússia, e foi vendido ao clube carioca em fevereiro do ano passado.
À época, o Vasco pagou 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões) para contratá-lo. Garré não conseguiu ter sequência e somou só uma assistência em 21 jogos, sendo cinco como titular.
