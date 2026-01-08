Johan Rojas é o primeiro reforço do Vasco para 2026Dikran Sahagian / Vasco

Rio - Com a contratação de Johan Rojas, o Vasco atingiu o limite de estrangeiros. Com a chegada do meia-colombiano, o Gigante da Colina soma nove gringos no elenco. Porém, pode ter saídas em breve. O clube avalia o futuro de pelo menos três jogadores: os meias Sforza e Maxime, além do atacante Garré.
Não há limite de estrangeiros no elenco. Mas há limite para o número de gringos relacionados por jogo (9), de acordo com o regulamento de competições da CBF. O Vasco, hoje, poderia relacionar todos disponíveis no elenco. Porém, caso contrate mais um, teria que cortar um estrangeiro das partidas.
Entre possíveis chegadas, o Vasco tem conversas avançadas para contratar o zagueiro Alan Saldivia, do Colo-Colo, do Chile. O Cruz-Maltino negocia a compra de 50% dos direitos econômicos, com opção de adquirir mais 20%. O técnico Fernando Diniz é o principal entusiasta do futebol do defensor uruguaio.
Por outro lado, alguns jogadores podem sair em breve. Entre eles, os argentinos Sforza e Garré, que não estão nos planos da comissão técnica de Fernando Diniz. Ambos já tiveram sondagens do exterior. Já o meia suíço Maxime Domínguez será utilizado nas primeiras rodadas do Carioca e será avaliado.