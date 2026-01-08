Johan Rojas é o primeiro reforço do Vasco para 2026 - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 08/01/2026 09:00

Rio - Com a contratação de Johan Rojas, o Vasco atingiu o limite de estrangeiros. Com a chegada do meia-colombiano, o Gigante da Colina soma nove gringos no elenco. Porém, pode ter saídas em breve. O clube avalia o futuro de pelo menos três jogadores: os meias Sforza e Maxime, além do atacante Garré.

Não há limite de estrangeiros no elenco. Mas há limite para o número de gringos relacionados por jogo (9), de acordo com o regulamento de competições da CBF. O Vasco, hoje, poderia relacionar todos disponíveis no elenco. Porém, caso contrate mais um, teria que cortar um estrangeiro das partidas.

Por outro lado, alguns jogadores podem sair em breve. Entre eles, os argentinos Sforza e Garré, que não estão nos planos da comissão técnica de Fernando Diniz. Ambos já tiveram sondagens do exterior. Já o meia suíço Maxime Domínguez será utilizado nas primeiras rodadas do Carioca e será avaliado.