Mateus Carvalho passou por cirurgiaReprodução/Instagram @mateuscarvalho_85
Após grave lesão no joelho, volante do Vasco passa por cirurgia
Mateus Carvalho se machucou durante aquecimento antes do empate sem gols com o Corinthians, em dezembro
Dirigente confirma interesse do Cerro Porteño em Vegetti, atacante do Vasco
Por outro lado, ele ressaltou que a negociação é complicada
Após grave lesão no joelho, volante do Vasco passa por cirurgia
Mateus Carvalho se machucou durante aquecimento antes do empate sem gols com o Corinthians, em dezembro
Sem espaço no Vasco, Garré desperta interesse de clube argentino
Contratado no ano passado, o meia-atacante não conseguiu se firmar no Cruz-Maltino
Vasco atinge limite de estrangeiros e avalia futuro de jogadores
Nomes como Sforza, Garré e Maxime podem sair nesta janela
Vasco anuncia acordo com meia-atacante Johan Rojas
Jogador chega por empréstimo com opção de compra
Vasco recebe proposta de clube dos Emirados Árabes Unidos por Leandrinho
Lateral retornou de empréstimo no meio de 2025, mas teve pouco espaço no Cruz-Maltino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.