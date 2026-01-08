Mateus Carvalho passou por cirurgia - Reprodução/Instagram @mateuscarvalho_85

Mateus Carvalho passou por cirurgiaReprodução/Instagram @mateuscarvalho_85

Publicado 08/01/2026 16:48

Rio - O Vasco informou, nesta quinta-feira (8), que o volante Mateus Carvalho passou por cirurgia no joelho esquerdo . Em dezembro de 2025, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, associada a lesões dos meniscos e colaterais.

O volante se machucou durante o aquecimento do time antes do empate sem gols com o Corinthians, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, no dia 17 de dezembro.

Um dos pés ficou preso no gramado, forçando o joelho. O camisa 85 sentiu muita dor na hora e deixou o gramado chorando, sem poder ficar no banco de reservas da final. O prazo de recuperação não foi informado.



Mateus Carvalho chegou ao Cruz-Maltino por empréstimo junto ao Náutico, em 2023. No fim daquele ano, o Gigante da Colina acertou a compra de 90% dos direitos econômicos e federativos do volante, que assinou contrato válido até dezembro de 2027.