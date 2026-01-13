Alan Saldivia em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Rio - Reforço do Vasco, Alan Saldivia garantiu que não faltará dedicação dentro de campo. O zagueiro uruguaio, que assinou vínculo até dezembro de 2028, estava no Colo-Colo, do Chile. Ele também mostrou estar ansioso para conhecer a torcida cruz-maltina. 
"Sempre terei atitude, vou matar e morrer pelo time. Vou me entregar por completo e fazer tudo que depende de mim. Quero fazer as coisas certas para que possamos cumprir nossos objetivos", iniciou o jogador, em entrevista ao canal oficial do Gigante da Colina.
"Estou ansioso para conhecer a torcida. Já me disseram que é muito grande e, sem dúvida, é uma parte muito importante do clube", complementou. 
O defensor destacou a importância de ter um compatriota no elenco, Puma Rodríguez: "Podemos compartilhar um matte e ele me contar um pouco sobre como é o clube, como tudo funciona e os times que vamos enfrentar. Vai ser muito bom para que eu possa me adaptar mais rápido".
Alan Saldivia chega ao Vasco para ser mais uma opção na linha de zaga. Neste momento, o Cruz-Maltino conta com Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Robert Renan no setor.
Alan Saldivia em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa
