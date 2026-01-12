Sob o comando de Diniz, o Vasco estreia no Carioca na quinta-feira (15), contra o Maricá - Dikran Sahagian / Vasco

Sob o comando de Diniz, o Vasco estreia no Carioca na quinta-feira (15), contra o MaricáDikran Sahagian / Vasco

Publicado 12/01/2026 16:59

Rio - Técnico do Vasco , Fernando Diniz concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), no CT Moacyr Barbosa. O comandante analisou as chegadas de Alan Saldivia e Johan Rojas, atletas que já fecharam com o Cruz-Maltino nesta janela de transferências, e comentou a expectativa do torcedor para a temporada.

"São dois jogadores que já mapeamos há muito tempo. Indiquei o Saldivia no Fluminense e no Cruzeiro. Assisti muitos jogos do Colo-Colo e ele jogou muito bem contra o Fluminense. Tem muita técnica e velocidade. o torcedor vai gostar bastante", iniciou o treinador.



"Rojas mapeamos desde o ano passado, ele poderia ter vindo antes, mas não conseguimos. O Admar e a análise de desempenho foram à frente. Contratar não é uma coisa fácil. A chance de errar sempre existe. Sem recursos, temos que ser ainda mais assertivos. Tem outros nomes que estamos estudando, estamos fazendo o máximo para acertar assim como no ano passado", complementou.



Expectativa para 2026

Fernando Diniz também projetou o ano, e mostrou estar confiante. "Espero que nosso Vascão dê muita alegria. Nós vamos contratar de forma pontual. É procurar ser bastante assertivo, vocês sabem que é difícil sem recurso financeiro, mas temos muitos nomes bons mapeados. É escolher a dedo. A maior contratação do Vasco é a manutenção de todos os jogadores, incluindo o Rayan", disse.



"Nós fizemos um 2025 que positivos e um negativo, o mais negativo foi a oscilação do time, tivemos momentos brilhantes e a sequência de derrotas, que machucou o torcedor. Estamos com o ânimo renovado. O saldo para mim foi positivo. Tivemos a recuperação de vários jogadores, o time respondeu de maneira positiva sobre pressão, nós estamos com a crença de fazer um bom ano", avaliou.

A estreia do A estreia do Vasco no Carioca será contra o Maricá, quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. "Com certeza estarei na beira do campo, mas ainda estou avaliando o time. Tenho uma ideia do esboço, mas ainda não é algo que tenho convicção. Mas os jogadores estão voltando em um bom nível. Nós tivemos uma parada curta, o condicionamento foi pequeno para o nosso time. Eu elogio muito o nosso time, nós trabalhamos muito. Nosso time, se não for o que mais trabalha, é um dos que mais trabalha do Brasil", ponderou o comandante.

Outras respostas de Diniz

. Situação de Vegetti: "É um jogador que eu conto. Não conversei absolutamente nada com ele. Vocês sabem do carinho que eu tenho com ele. É uma das liderenças do time e um cara com grandes serviços prestados. Ele chegou aqui em um momento muito difícil e ele foi importante para o Vasco ficar na Série A. Ele tem o carinho do torcedor e de todos. Eu sei da especulação, mas eu não troquei uma palavra sobre esse assunto. Estou contando com ele".



. Elenco já tem identidade?: "Já tinha no ano passado. Eu gosto do elenco. Gosto de verdade. Temos jogadores que, embora não tenham terminado a temporada tão bem, são importantes. O Tchê Tchê foi muito bem antes de se machucar. Ele é um jogador que pode voltar a entregar o que entregou na minha chegada a qualquer momento. Estamos tentando reforçar. Estou bastante animado. Estou satisfeito. Vamos melhorar de maneira pontual e dentro da realidade do clube".

. Importância de começar a temporada: "É muito melhor começar do que chegar como eu cheguei. Conheço o elenco, participei das contratações. Já tem uma familiaridade com o meu jeito, tem uma tendência positiva de termos um melhor jeito e a jogarmos melhor. É muito melhor estar do jeito que eu estou do que chegar em maio e ter que descobrir como o clube funciona e tentar implementar meu jeito. Esse início de janeiro promete algo muito mais positivo do que minha chegada em maio do ano passado".

. Alterações no calendário: "A mudança tende a ser bastante positiva para frente, mas calhou de ser no ano de Copa do Mundo, então o Mundial vai deixar tudo bem apertado. Não dá para eu te falar de uma maneira absoluta o que vai acontecer durante a temporada. Não temos pré-temporada, não dá para ter uma semana de pré-temporada, a pré-temporada vai acontecer durante janeiro e em fevereiro com os jogos acontecendo. Acho que o time volta bem por causa dos sete meses do ano passado. Os jogadores mereciam muito um repouso mental para iniciar a temporada. Vamos ver o reflexo no ano que vem, quando não tem Copa do Mundo. Para mim, a mudança é positiva".

. Objetivos em 2026: "O Vasco, pela grandeza, tem que pensar em ganhar em toda competição. Pensar e poder ganhar é diferente. Temos que pensar sempre. O mínimo que temos que ter aqui no Vasco é um desejo de ganhar a próxima partida e o campeonato que estamos disputando. Não é criar algo ilusionário. O Vasco é um time histórico e uma massa de torcedores que quer ganhar títulos, o que vai acontecer eu não sei, mas o desejo de ganhar é uma característica minha. Quando eu estava no Audax eu queria ganhar, imagina no Vasco. É difícil? É difícil, mas o desejo de Vasco tem que ser a premissa para ganhar um de estar aqui".

. Inconsistência em 2025: "Autocrítica eu faço sempre, ainda mais quando se sente a dor da perda de um campeonato, que eu ainda estou sentindo. A dificuldade é a mesma. Um dos pilares para esse ano é o time ser mais consistente. Foi isso que faltou no ano passado. Faltou mais pontuar do que jogar, tiveram vários jogos que jogamos bem mas não pontuamos, depois aquela sequência ruim, mas acho que terminamos a temporada bem. Nós jogamos bem os quatro jogos da sequência da Copa do Brasil, mas só ganhamos um. Nós vamos buscar essa consistência. O principal é ir aprendendo a ser grande como o Vasco é grande. O recorte são as quatro partidas finais da temporada. Nós tivemos adversários difíceis, nós entramos nos jogos sem ser favorito e nós jogamos melhor nas quatro partidas. Esse time tem potencial para ser consistente".

. Leandrinho: "É um jogador que vejo bastante potencial. Falei com ele sobre minha intenção, mas veio uma proposta de fora e ele tem desejo de sair. Se a proposta for atrativa do clube, se todos quiserem fazer negócio é algo que partiu dele. Por que ele não jogou? Quando eu cheguei ele estava fora, teve uma série de convocações, nos treinamentos outro jogador estava mais regular".

. David: "Ele estava machucado quando cheguei. É um jogador que sempre gostei, tentei levar o David para outros clubes. Não sei bem ao certo sobre movimentos para o David. Não posso te responder ao certo".

. Coutinho: "Pode esperar bastante entrega, é um dos que mais treina aqui. É um dos que mais corre e ele bateu recorde de partidas disputadas em uma temporada".

. Carioca é prioridade?: "Estamos fazendo uma análise para tentar colocar esses jogadores, mas vamos sempre tentar colocar o que tem de melhor. Estamos com um elenco de retorno de muita gente. Não tem como jogar todo mundo. Estamos fazendo o que é melhor para o Vasco. Eu tenho que ver a resposta que é melhor para o Vasco, não tem como te afirmar que eu vou colocar todo mundo".

. Adson: "Teve uma recuperação muito boa, está treinando com o elenco, mas não é algo para já. É uma fratura para já, é um tipo de movimento que tende a estabilizar para não ter uma nova fratura. Ele está se reabilitando para voltar a melhor forma".

. Copas em 2026: "Eu espero que consigamos ir bem nas duas competições. Quando cheguei a Sul-Americana estava em andamento, minha estreia é até uma derrota contra o Lanús, no mata-mata tivemos o Piton expulso com 10 minutos e fica difícil para reverter em casa. Se tivéssemos passado do Del Valle, talvez pudéssemos ir longe, porque o time cresceu. A Sul-Americana vai ser uma das edições com times com mais tradição, isso é até um atrativo. A Copa do Brasil, desde que podemos contar com times da Libertadores, é muito difícil. Então temos que valorizar o que aconteceu no ano passado. Nunca entramos como favorito, mas jogamos bem em todos os jogos desde o jogo contra o Botafogo. Eu vou tirar o jogo contra o Del Valle, mas o Vasco nas Copas tem a postura que nós temos que ter em todas as competições".

. Uso de jogadores da base: "Sou um treinador atento aos jovens. A vinda do GB para o profissional foi uma atitude minha particular, eu acompanhava todos os jogos do Brasileiro sub-20 e eu o integrei de maneira definitiva no profissional. Não dá para acelerar o processo, eu tenho que sentir que vai dar certo. Vira e mexe eu trago jogadores para treinarem aqui, eu vou continuar fazendo isso. Quando eu sentir que os jogadores estão prontos eu vou trazê-los em definitivo".

. Brenner: "É um jogador que eu gosto. Trouxe o Brenner para o Fluminense em 2019, quando ele tinha 18 opara 19 anos. No São Paulo ele iria ser emprestado e eu pedi para ele ficar. Eu gosto. Ele é interessante. Isso não tem uma conexão direta se ele vem ou não. Ele tem muita facilidade para fazer gol, é técnico. Ele não teve uma adaptação favorável na Europa, assim como foi com o Kaio Jorge. O Brenner é muito interessante, ele tem características que eu aprovo de maneira bastente sistemáticas".