Lucas Oliveira em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco
Rescisão de zagueiro com o Vasco é publicada no BID
Jogador vai reforçar o Mirassol
Apresentado, Johan Rojas exalta o Vasco e sonha com Copa do Mundo: 'Meu objetivo'
Meia-atacante assinou vínculo por empréstimo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2026
Diretor de futebol descarta saída de Vegetti do Vasco: 'Contamos com ele'
Atacante tem contrato até o fim da temporada de 2026
Com proposta do Cerro, Vegetti participa de treino do Vasco nesta segunda
Atacante, de 37 anos, vive indefinição sobre permanência
Fernando Diniz planeja dar mais chances para Leandrinho em 2026
Lateral deseja sair, mas Cruz-Maltino recusou proposta
Vasco anuncia contratação de Johan Rojas, primeiro reforço para 2026
Meia-atacante assinou vínculo por empréstimo até dezembro deste ano, com opção de compra
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.