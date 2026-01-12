Lucas Oliveira em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 12/01/2026 16:37

Rio - Lucas Oliveira não é mais jogador do Vasco . A rescisão de contrato do zagueiro com o Cruz-Maltino foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (12).

Sem espaço no Cruz-Maltino, o jogador vai reforçar o Mirassol. Ele esteve perto de fechar com o Ceará, que disputará a Série B nesta temporada, mas o clube do interior paulista entrou na disputa e levou a melhor.



Rescisão de Lucas Oliveira no BID Reprodução/CBF

Oliveira chegou ao Vasco no início de 2025, mas não se firmou e disputou apenas 15 partidas ao longo da temporada. O contrato com o Gigante da Colina era válido até dezembro de 2026.