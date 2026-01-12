Ao lado do diretor Admar Lopes, Johan Rojas foi apresentado no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Rio - Reforço do Vasco , Johan Rojas foi apresentado nesta segunda-feira (12), no CT Moacyr Barbosa. O meia-atacante, que pertence ao Monterrey, do México, assinou vínculo com o Cruz-Maltino por empréstimo até o fim deste ano. Há uma opção de compra no acordo. Ele mostrou estar feliz com o novo desafio.

"Muito contente por estar aqui. O Vasco é um grande clube, tem um estilo de jogo bom, um treinador que me encaixa da melhor maneira, quero fazer o clube maior do que já é. Os treinamentos são puxados, mas estou me sentindo bem. É passo a passo. Estou fazendo de tudo para fazer bem e dar alegria com títulos", iniciou o jogador.



Johan Rojas ainda reforçou a importância de Cuesta, zagueiro cruz-maltino e compatriota, para que fechasse negócio. "Parte da decisão foi quando falei com ele, que me contou como estava a equipe e a competição interna. Tomei a decisão depois de falar com ele", disse.

Outras respostas de Johan Rojas

. Características: "Sou um jogador ofensivo, jogo muito na parte do ataque, respondo muito a tudo o que o técnico pedir. Jogo em todas as posições, sou muito desequilibrante no um contra um, tenho um passe bom e faço muitos gols. Posso jogar por dentro ou por fora".



. Trajetória no México: "Chegar a um clube que não era o que você esperava é difícil, só tinha um compatriota também. Foi a primeira vez que saí do país. Não consegui jogar meu jogo, tive que me adaptar muito à liga, tinha um estilo de jogo que não casava com o meu. Mas peguei essa experiência para me adaptar mais rápido para onde eu vou. Espero que aqui seja ao contrário".

. Diferenças entre o futebol brasileiro e mexicano: "Futebol brasileiro é bem diferente do mexicano. Aqui se adapta mais ao meu estilo de jogo. Acho que aqui vou tirar melhor proveito da liga. Vou tirar o máximo da liga e dos companheiros. O México é mais pausado, aqui se joga mais".

. Desconfiança da torcida: "Sempre que chega a um clube há um pouco de desconfiança, é normal. Mas recebi várias mensagens legais. Vou defender a camisa do Vasco. Quero transformar a desconfiança em algo positivo e vou defender todos os torcedores".

. O que mais chamou atenção: "Quando me apresentaram o projeto foi de poder competir por um posto. O que mais quero na carreira é poder competir por lugares de destaque em uma grande liga. É um passo muito importante na minha curta carreira. Tenho que esperar desenrolar o ano para poder te responder isso. Estou apenas começando minha carreira. Posso dizer que já estou gostando muito de todas as pessoas daqui. Espero poder te responder essa pergunta no fim do ano com um título. Tem muitas pessoas aqui com o sonho de serem campeões e eu quero cumprir isso".