Pablo Vegetti em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Com proposta do Cerro, Vegetti participa de treino do Vasco nesta segunda
Atacante, de 37 anos, vive indefinição sobre permanência
Vasco perde para o Botafogo-SP e cai na segunda fase da Copinha
Cruz-Maltino foi superado por 1 a 0 e deu adeus à competição
Diniz analisa reforços do Vasco e espera ano 'de muita alegria'
Técnico do Cruz-Maltino concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), no CT Moacyr Barbosa
Apresentado, Johan Rojas exalta o Vasco e sonha com Copa do Mundo: 'Meu objetivo'
Meia-atacante assinou vínculo por empréstimo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2026
Diretor de futebol descarta saída de Vegetti do Vasco: 'Contamos com ele'
Atacante tem contrato até o fim da temporada de 2026
