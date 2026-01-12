Pablo Vegetti em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 12/01/2026 12:43

Rio - O atacante Pablo Vegetti, de 37 anos, participou nesta segunda-feira (12) do treino do Vasco nesta manhã. O argentino vem sendo alvo de rumores de uma possível transferência para o Cerro Porteño, do Paraguai, que fez uma proposta pelo centroavante.

"O interesse por Pablo Vegetti é real. Vai ser uma negociação difícil porque é um ídolo do Vasco. Estamos em conversas, mas é uma negociação complicada. Difícil, mas não impossível", afirmou o diretor de futebol do clube paraguaio, Enrique Biedermann.

A direção do clube paraguaio aposta em uma tentativa de seduzir o atacante do Vasco com um contrato longo. Além disso, o Cerro Porteño irá disputar a Libertadores de 2026.

O atacante tem vínculo com o clube carioca até o fim da temporada. No ano passado, apesar de ter vivido seu ano com mais gols na carreira (26), Pablo Vegetti perdeu a posição de titular no Vasco.