Admar Lopes é o Diretor Executivo de FutebolReprodução/Vasco TV

Até hoje não tivemos nenhum clube procurando o Vegetti oficialmente. Em nosso planejamento de chegadas em saídas o Pablo estava como capitão e fazendo parte de todas as projeções. Contamos com o jogador, ele tem contrato. Até sermos procurados ou o jogador falar que tem vontade de sair, nós contamos com ele, não vai viajar para o Paraguai nem para país nenhum. Ele tem contrato e amanhã tem que se apresentar aqui às 8h da manhã, como todos os jogadores", disse o executivo.

O atual comandante do Cerro Porteño, Jorge Bava, que possui interesse no jogador. Enrique Biedermann, diretor de futebol do clube, confirmou em entrevista ao vivo ao canal ABC Deportes, nesta quinta-feira (8).



“O interesse por Pablo Vegetti é real. Vai ser uma negociação difícil porque é um ídolo do Vasco. Estamos em conversas, mas é uma negociação complicada. Difícil, mas não impossível”, afirmou Enrique.



Veggetti terminou a temporada de 2025 como uma opção no banco de reservas e nesta janela, entrou no radar do clube do Paraguai. O argentino tem contrato com o Vasco até 2026.



O atacante chegou no Gigante da Colina no meio de 2023, e soma 140 partidas pelo clube, sendo 60 gols marcados e sete assistências.