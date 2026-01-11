Rio - O Vasco oficializou neste domingo (11) a chegada de Johan Rojas, meia-atacante de 23 anos. O colombiano, que estava no Monterrey, do México, assinou contrato com o Cruz-Maltino por empréstimo até dezembro de 2026. O acordo prevê uma opção de compra ao fim do vínculo.
"Muito motivado desde a primeira vez que recebi o contato para vir. É uma grande oportunidade para o meu futuro e não pensei duas vezes. Que esperem o melhor de mim, 100% profissionalismo antes de tudo. Com muita motivação, um grande passo na minha carreira e esperamos conquistar os objetivos", declarou o jogador, ao site oficial do Gigante da Colina.
A trajetória de Johan Rojas
Johan Rojas estreou pelos profissionais jogando por La Equidad, da Colômbia, em 2022. Destro, teve boas atuações como camisa 10 e foi para o Monterrey em 2024, mas atuou apenas por seis meses, sem conseguir se firmar.
Assim, ele foi emprestado ao Necaxa, também do México, no início de 2025, retornando apenas para a disputa do Mundial de Clubes, em junho, para depois ser emprestado novamente. Agora, chega ao Vasco para integrar o elenco comandado por Fernando Diniz.
