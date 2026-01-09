Nos últimos dias, o interesse do San Lorenzo se intensificou, e o Vasco não deve se opor a negociação. O objetivo, conforme informou inicialmente o 'ge', é dar mais minutos ao jogador, que perdeu o espaço no Cruz-Maltino.
Sforza chegou ao Vasco no começo de 2024 em uma transferência de aproximadamente R$ 25 milhões. Ele foi reserva na maior parte de sua primeira temporada.
Em 2025, entrou em campo em apenas em cinco vezes (duas na Série A e três no Campeonato Carioca). Em diversos momentos, o argentino ficou fora da relação.
Depois de um Pré-Olímpico com a Argentina e uma negociação com o Newell's Old Boys, o volante que tem contrato até o fim de 2028, não engrenou no clube carioca. No meio do ano passado, Sforza foi emprestado ao Juventude, mas também não teve sequência.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.