Sforza perdeu espaço no VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 09/01/2026 18:15





O volante do Vasco Juan Sforza desperta o interesse do San Lorenzo, da Argentina. O jogador retornou do empréstimo com o Juventude e está fora dos planos do clube carioca em 2026.





Nos últimos dias, o interesse do San Lorenzo se intensificou, e o Vasco não deve se opor a negociação. O objetivo, conforme informou inicialmente o 'ge', é dar mais minutos ao jogador, que perdeu o espaço no Cruz-Maltino.

Sforza chegou ao Vasco no começo de 2024 em uma transferência de aproximadamente R$ 25 milhões. Ele foi reserva na maior parte de sua primeira temporada.

Em 2025, entrou em campo em apenas em cinco vezes (duas na Série A e três no Campeonato Carioca). Em diversos momentos, o argentino ficou fora da relação.



Depois de um Pré-Olímpico com a Argentina e uma negociação com o Newell's Old Boys, o volante que tem contrato até o fim de 2028, não engrenou no clube carioca. No meio do ano passado, Sforza foi emprestado ao Juventude, mas também não teve sequência.