Publicado 09/01/2026 13:15

O Internacional acertou a contratação do meio-campista Paulinho Paula, que estava no Vasco até dezembro do ano passado. O jogador de 29 anos chegará ao clube gaúcho sem custos, após ficar livre no mercado por não renovar com o Cruz-Maltino, e desembarcará em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira (9).

O atleta será o primeiro reforço do Colorado para a temporada. Ele disputará o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil. A estreia poderá ocorrer já na primeira rodada do Estadual, contra o Novo Hamburgo, no próximo domingo (11).



Paulinho Paula chegou ao Vasco no meio de 2023 e foi importante na luta contra o rebaixamento do clube naquele ano, ao marcar o gol da vitória sobre o Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2024, sofreu uma grave lesão que o afastou dos gramados durante praticamente toda a temporada.

Já em 2025, o meia iniciou o ano como titular sob o comando de Fábio Carille, mas perdeu espaço ao longo da temporada: atuou em 27 jogos, 11 como titular, marcou um gol e deu uma assistência.

Confira a nota oficial do Internacional

“O Sport Club Internacional informa que acertou as bases contratuais com o meio-campista Paulinho Paula. O jogador desembarcará em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira (9) para a realização de exames médicos e a sequência dos trâmites jurídicos e administrativos. Concluídas essas etapas, o atleta será oficializado como reforço do Clube para a temporada 2026 e passará a integrar o elenco profissional no CT Parque Gigante, sob comando do treinador Paulo Pezzolano."