Luis Mandaca fez dois gols e deu uma assistência em 31 jogos no Campeonato BrasileiroFernando Alves / ECJ

Publicado 09/01/2026 10:15

Rio - Em busca de reforços, o Vasco fez uma nova sondagem pelo volante Luís Mandaca, do Juventude. O Cruz-Maltino buscou entender os valores de uma possível negociação e avalia se fará uma oferta pelo volante, de acordo com a "ESPN".

Por causa do rebaixamento, o Juventude não deve conseguir segurar os seus principais destaques para a próxima temporada. Afinal, a necessidade de fazer caixa aumentou. Além disso, Luís Mandaca tem contrato até o fim de 2026 e, agora, é a última chance do clube gaúcho lucrar com a venda.

Revelado pelo Corinthians, Luís Mandaca fez boa temporada pelo Juventude, mas não conseguiu salvar o time gaúcho do rebaixamento. Ao todo, o volante fez dois gols e deu uma assistência em 31 partidas no Brasileirão. O jogador tem contrato até o fim de 2026.