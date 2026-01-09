Comemoração dos jogadores do Vasco na Copinha - Vinicius Gentil | Vasco da Gama

Publicado 09/01/2026 21:42

Vasco está classificado para a segunda fase da Copinha de 2026. A garotada assegurou a vaga na noite desta sexta-feira (9), ao vencer o I9 de virada por 3 a 1 no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, pela terceira rodada do Grupo 12. Bruno Lopes, Pedro Augusto e Andrey Fernandes fizeram os gols do Cruz-Maltino.

Com o resultado, o Gigante da Colina chegou aos seis pontos e confirmou a segunda colocação do Grupo 12. Na próxima fase, o Vasco vai enfrentar o Botafogo-SP, que foi líder do Grupo 11

A partida

O I9 abrir o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. A equipe encaixou um ótimo contra-ataque, Aleixo ficou cara a cara com o goleiro Phillipe Gabriel e não desperdiçou a oportunidade.

O jogo foi para o intervalo com o Vasco em desvantagem. O resultado classificava o I9 para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.



No entanto, logo aos dez da etapa complementar, Bruno Lopes fez grande jogada individual para deixar tudo igual no marcador. Pouco depois, Pedro Augusto colocou o Cruz-Maltino em vantagem. Andrey Fernandes deu números finais ao jogo.