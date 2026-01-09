Ao todo, David fez nove gols e deu sete assistências em 71 jogos pelo Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 09/01/2026 15:45

Rio - Na mira do Vitória, David pode deixar o Vasco nesta janela de transferências. Os clubes voltaram a negociar um empréstimo nos últimos dias. Antes, o Leão da Barra já havia tentado selar acordo, mas não houve avanço. As informações são do site 'ge'.

O atacante perdeu espaço na escalação cruz-maltina ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro de 2024. Ele voltou aos gramados quase um ano depois, mas não conseguiu retomar a vaga no time titular.



