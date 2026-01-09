Ao todo, David fez nove gols e deu sete assistências em 71 jogos pelo VascoLeandro Amorim / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Na mira do Vitória, David pode deixar o Vasco nesta janela de transferências. Os clubes voltaram a negociar um empréstimo nos últimos dias. Antes, o Leão da Barra já havia tentado selar acordo, mas não houve avanço. As informações são do site 'ge'.
Leia mais: Internacional acerta contratação de Paulinho Paula, ex-Vasco

O atacante perdeu espaço na escalação cruz-maltina ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro de 2024. Ele voltou aos gramados quase um ano depois, mas não conseguiu retomar a vaga no time titular.

Assim, entrou na lista de negociáveis do Gigante da Colina. A diretoria vê uma possível saída como oportunidade para fazer novas contratações e reforçar o elenco. No entanto, não há qualquer tipo de urgência.
Leia mais: Vasco sofre com assédio europeu sobre Rayan e tenta se proteger

Ao todo, David fez nove gols e deu sete assistências em 71 jogos pelo Vasco. Agora, tem chance de retornar ao Vitória, clube que o revelou para o futebol.