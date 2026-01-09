Ao todo, David fez nove gols e deu sete assistências em 71 jogos pelo VascoLeandro Amorim / Vasco
O atacante perdeu espaço na escalação cruz-maltina ao romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, em setembro de 2024. Ele voltou aos gramados quase um ano depois, mas não conseguiu retomar a vaga no time titular.
Assim, entrou na lista de negociáveis do Gigante da Colina. A diretoria vê uma possível saída como oportunidade para fazer novas contratações e reforçar o elenco. No entanto, não há qualquer tipo de urgência.
Ao todo, David fez nove gols e deu sete assistências em 71 jogos pelo Vasco. Agora, tem chance de retornar ao Vitória, clube que o revelou para o futebol.
