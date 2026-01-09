Rayan em treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian/Vasco

Rio - Destaque do Vasco na última temporada, Rayan despertou o interesse de diversos clubes da Europa. O Cruz-Maltino sofre com o assédio do futebol europeu, mas não pretende facilitar em um eventual negócio e tenta resistir para permanecer com o jovem em 2026.
Recentemente, os alemães Bayern de Munique e Borussia Dortmund manifestaram interesse em Rayan, de acordo com a "ESPN". Crystal Palace, da Inglaterra, Porto, de Portugal, Lazio, da Itália, e Zenit, da Rússia, também fizeram sondagens pelo jogador.
Rayan renovou contrato com o Vasco até dezembro de 2028. A multa rescisória é de 80 milhões de euros (R$ 503 milhões), mas o Cruz-Maltino estaria disposto a abrir conversas em caso de propostas partir de 50 milhões de euros (R$ 315 milhões).
Revelado no Vasco, Rayan subiu para o profissional em 2023. Porém, foi no ano passado que o atacante de 19 anos deslanchou. Em 2025, foram 57 jogos, 20 gols e uma assistência. Ao todo, ele soma 98 jogos, 23 gols e duas assistências com a camisa cruz-maltina.
