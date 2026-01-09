Rayan em treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian/Vasco
Vasco sofre com assédio europeu sobre Rayan e tenta se proteger
Atacante já recebeu sondagens de times da Alemanha, Inglaterra, Itália, Portugal e Rússia
Vasco toma susto, mas vence o I9 de virada e avança na Copinha
Cruz-Maltino vai enfrentar o Botafogo-SP na próxima fase
Volante do Vasco está na mira do San Lorenzo, da Argentina
Ele está fora dos planos do Cruz-Maltino para 2026
David volta ao radar do Vitória e pode deixar o Vasco
Leão da Barra retomou as conversas com o Cruz-Maltino para contratar o atacante
Internacional acerta contratação de Paulinho Paula, ex-Vasco
Meio-campista fará exames médicos nesta sexta-feira (9) para ser oficializado como reforço do Colorado
Vasco faz nova sondagem por meia do Juventude e avalia formalizar proposta
Luís Mandaca foi um dos destaques do time gaúcho na última temporada
Vasco sofre com assédio europeu sobre Rayan e tenta se proteger
Atacante já recebeu sondagens de times da Alemanha, Inglaterra, Itália, Portugal e Rússia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.