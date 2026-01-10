"Foram dois anos incríveis com essa cruz de malta no peito. Me despeço hoje do meu clube de infância. Realizei um sonho não só meu, mas do meu pai e de toda minha família vascaína! A torcida do Vasco é fora de série. Apaixonada!!!! Eu queria viver isso com essa camisa, em São Januário, e fui muito feliz!", escreveu o jogador.
"Torcida que joga junto, incentiva do início ao fim e que vai estar para sempre comigo! Não posso esquecer também dos funcionários de SJ, CT, 'as tias da cozinha', os jogadores, médicos e fisioterapeutas que foram fantásticos comigo. Minha imensa gratidão ao Gigante da Colina", complementou.
Paulinho Paula chegou ao Vasco em julho de 2023 e foi importante na luta contra o rebaixamento naquele ano, ao balançar a rede na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2024, ele sofreu uma grave lesão no joelho direito que o afastou dos gramados durante praticamente toda a temporada.
