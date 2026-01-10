Em 2025, Paulinho Paula fez um gol e deu uma assistência em 27 jogos pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Próximo de ser oficializado como reforço do Internacional, Paulinho Paula se despediu do Vasco nas redes sociais. O meio-campista exaltou a torcida, os funcionários e agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina. 
Leia mais: Reforço do Vasco, Alan Saldivia chega ao Rio e promete muita entrega
"Foram dois anos incríveis com essa cruz de malta no peito. Me despeço hoje do meu clube de infância. Realizei um sonho não só meu, mas do meu pai e de toda minha família vascaína! A torcida do Vasco é fora de série. Apaixonada!!!! Eu queria viver isso com essa camisa, em São Januário, e fui muito feliz!", escreveu o jogador.

"Torcida que joga junto, incentiva do início ao fim e que vai estar para sempre comigo! Não posso esquecer também dos funcionários de SJ, CT, 'as tias da cozinha', os jogadores, médicos e fisioterapeutas que foram fantásticos comigo. Minha imensa gratidão ao Gigante da Colina", complementou.
Paulinho Paula chegou ao Vasco em julho de 2023 e foi importante na luta contra o rebaixamento naquele ano, ao balançar a rede na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em 2024, ele sofreu uma grave lesão no joelho direito que o afastou dos gramados durante praticamente toda a temporada.
Leia mais: Volante do Vasco está na mira do San Lorenzo, da Argentina

Já em 2025, o meio-campista iniciou como titular sob o comando de Fábio Carille, mas perdeu espaço com o tempo: atuou em 27 jogos, 11 como titular, fez um gol e deu uma assistência.

Veja a publicação de Paulinho Paula