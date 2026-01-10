Leandrinho em ação durante jogo do Vasco, em São Januário - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 10/01/2026 19:34

Cria das categorias de base do Gigante da Colina, o lateral-esquerdo fez sua estreia pelo profissional há dois anos. No entanto, não conseguiu se firmar no time principal. Em 2024, somou dois gols e uma assistência em 23 jogos, apenas sete como titular.



Sendo assim, em busca de maior minutagem, foi cedido por empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, na temporada seguinte. Por lá, disputou 11 partidas e teve boas atuações.