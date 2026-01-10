Leandrinho em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioPablo Porciuncula / AFP

Rio - O Vasco recusou uma proposta do Al Sharjah, dos Emirados Árabes, por Leandrinho. A diretoria cruz-maltina considerou os valores baixos e não avançou na negociação. No entanto, a venda não está descartada em caso de uma oferta mais alta. As informações são do jornalista Venê Casagrande. 
Cria das categorias de base do Gigante da Colina, o lateral-esquerdo fez sua estreia pelo profissional há dois anos. No entanto, não conseguiu se firmar no time principal. Em 2024, somou dois gols e uma assistência em 23 jogos, apenas sete como titular.
Sendo assim, em busca de maior minutagem, foi cedido por empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, na temporada seguinte. Por lá, disputou 11 partidas e teve boas atuações.
Então, em junho, Leandrinho retornou ao Vasco e passou a ser mais uma opção na lateral esquerda, ao lado de Lucas Piton e Victor Luis. Porém, foi acionado em somente três oportunidades. Ele também está na mira da Chapecoense e do Pafos, do Chipre.