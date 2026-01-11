Pablo Vegetti em campo pelo Vasco - Dikran Sahagian/ Vasco

Publicado 11/01/2026 11:00

Rio - Vegetti pode deixar o Vasco em 2026. O Cerro Porteño, do Paraguai, tem interesse na contratação do centroavante argentino e intensificou as sondagens nos últimos dias. O clube paraguaio aposta no último grande contrato da carreira do jogador para contratá-lo, de acordo com o "ge".

O Vasco ainda não recebeu nenhum contato oficial. O Cerro Porteño conversa diretamente com o estafe de Vegetti e tenta convencê-lo, segundo o diretor de futebol do clube paraguaio, Enrique Biedermann. Porém, a negociação é considerada complicada.

O Cerro Porteño não tem condições de oferecer um salário maior do que o atual de Vegetti no Vasco, mas aposta em uma duração mais longa do novo vínculo para seduzi-lo a deixar São Januário. O centroavante argentino tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim deste ano, mas o futuro ainda é indefinido.

Em 2025, Vegetti perdeu espaço após a chegada do técnico Fernando Diniz. O centroavante argentino até foi o artilheiro do Vasco na última temporada com 27 gols em 65 jogos, mas terminou o ano como reserva. Contratado em agosto 2023, soma 140 jogos, 60 gols e sete assistências pelo Vasco.