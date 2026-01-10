Saldivia vai assinar contrato de três temporadas com o GiganteReprodução / BTB Sports

Rio - Segundo reforço do Vasco para 2026, o zagueiro Alan Saldivia desembarcou nesta última sexta-feira (9), no Rio de Janeiro. O defensor, que estava no Colo-Colo, do Chile, chegou por volta das 23h30 (de Brasília), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, e prometeu muita entrega com a camisa cruz-maltina.
"Sou forte nos duelos aéreos. Tenho muita atitude. É o mais forte que tenho e creio que isso é o que me define um pouco. Estou contente. Fiquem tranquilos que sempre vou deixar tudo no campo e sempre vai ser assim, de coração. A atitude sempre vai estar presente", disse.
Na chegada ao Rio de Janeiro, o jogador também comentou sobre o técnico Fernando Diniz, que foi o maior entusiasta da contratação. Desde o ano passado, o treinador já tinha indicado o nome de Alan Saldivia para a direção do Vasco. O zagueiro revelou que conversou com o comandante antes do acerto.
"(Fernando) Diniz se comunicou comigo também, claro. Fiz um esforço da minha parte (para conseguir a liberação do Colo-Colo), do que tocava a mim, mas sempre respeitando o clube onde estava", completou o jogador na chegada ao Rio de Janeiro.
O Vasco vai comprar 50% dos direitos econômicos de Alan Saldivia, além de ter opção de adquirir de mais 20%. Revelado pelo Colo-Colo, o zagueiro uruguaio de 23 anos teve passagens pelo Defensor e Montevideo City Torque, do Uruguai, na base. Na última temporada, atuou em 30 jogos e deu uma assistência.
Durante a sua passagem pelo Colo-Colo, Alan Saldiviaa conquistou dois Campeonatos Chilenos, uma Copa do Chile e uma Supercopa do Chile. Ao todo, o zagueiro atuou em 95 jogos e contribuiu com três assistências pela equipe chilena.
