Saldivia vai assinar contrato de três temporadas com o GiganteReprodução / BTB Sports
Reforço do Vasco, Alan Saldivia chega ao Rio e promete muita entrega em campo
Zagueiro revelou conversa com o técnico Fernando Diniz antes do acerto
Vasco recusa proposta de clube árabe por Leandrinho
Cruz-Maltino considerou os valores baixos e não avançou na negociação
Acertado com o Inter, Paulinho Paula se despede do Vasco: 'Meu clube de infância'
Meio-campista ficou livre no mercado após o fim do contrato com o Cruz-Maltino, em dezembro do ano passado
Vasco toma susto, mas vence o I9 de virada e avança na Copinha
Cruz-Maltino vai enfrentar o Botafogo-SP na próxima fase
Volante do Vasco está na mira do San Lorenzo, da Argentina
Ele está fora dos planos do Cruz-Maltino para 2026
David volta ao radar do Vitória e pode deixar o Vasco
Leão da Barra retomou as conversas com o Cruz-Maltino para contratar o atacante
